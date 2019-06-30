Сборная Гаити обыграла Канаду и вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Гаити обыграла команду Канады (3:2) в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.
В составе победителей отличились Даккенс Назон, Эрве Базиль (с пенальти) и Уайльд-Дональд Геррье. У канадцев забивали Жонатан Давид и Лукас Каваллини.
В полуфинале Гаити сыграет с победителем матча Мексика - Коста-Рика.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1/4 финала
Гаити - Канада - 3:2 (0:2)
Голы: Давид, 18 (0:1). Каваллини, 28 (0:2). Назон, 50 (1:2). Базиль, 70 - с пенальти (2:2). Геррье, 76 (3:2).
Гаити: Пласид, Жан-Батист, Аркус, Кристиан, Жеффрар, Геррье (Эриво, 83), Саба (Биссент, 90), Альсе, Базиль, Назон, Пьерро (Этьенн, 62).
Канада: Борьян, Хенри, Корнелиус, Годиньо, Хатчинсон, Эрфилд, Осорио (Кайе, 64), Дэйвис, Хойлетт, Каваллини (Морган, 79), Давид.
Предупреждения: Хенри, 56. Саба, 84.
Судья: Марруфо (США).
30 июня. Хьюстон. Стадион "NRG Stadium".