Сборная Сальвадора победила Гватемалу в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Сальвадора в матче Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Гватемалу со счетом 2:0.

Отличились Александер Рольдан и Хоакин Ривас. Сальвадор с 3 очками возглавил группу A.

Следующий матч Сальвадор проведет 15 июля против Тринидада и Тобаго, Гватемала в этот же день встретится с Мексикой.