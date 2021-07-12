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Сборная Сальвадора победила Гватемалу в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

07:51
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Сборная Сальвадора в матче Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла Гватемалу со счетом 2:0.

Отличились Александер Рольдан и Хоакин Ривас. Сальвадор с 3 очками возглавил группу A.

Следующий матч Сальвадор проведет 15 июля против Тринидада и Тобаго, Гватемала в этот же день встретится с Мексикой.

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Сергей Разин все материалы автора

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