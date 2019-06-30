Мексика по пенальти обыграла Коста-Рику в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

В матче 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики по пенальти выиграла у команды Коста-Рики (1:1, пен. – 5:4).

В основное время у мексиканцев отличился Рауль Хименес, у костариканцев - Брайан Руис (с пенальти).

В полуфинале соперником кандцев станет сборная Гаити, которая ранее обыграла Канаду (3:2).

Золотой кубок КОНКАКАФ

1/4 финала

Мексика - Коста-Рика - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 5:4

Голы: Хименес, 44 (1:0). Руис, 52 - с пенальти (1:1).

Мексика: Очоа, Араухо, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Родригес, 84), дос Сантос (Морено, 90), Гальярдо, Хименес, Писарро, Антуна (Альварадо, 85. Л.Монтес, 90).

Коста-Рика: Морейра, Овьедо (Кальво, 99), Дуарте, Уостон, Фульер, Руис (Агилар, 111), Борхес, Леаль, Крус, Кэмпбелл (Гамбоа, 102), Джордж (Макдональд, 72).

Предупреждения: Сальседо, 21. Руис, 24. дос Сантос, 34. Родригес Аланис, 51. Фульер, 61. Дуарте, 69. Родригес, 101. Гамбоа, 113. Крус, 120.

Судья: Питти (Панама).

30 июня. Хьюстон. Стадион "NRG Stadium".