Мексика переиграла Канаду, Куба ступила Мартинике

Сборная Кубы проиграла Мартинике в матче 2-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (0:3). В другой встречей этой же группы Канада потерпела поражение от Мексики (1:3).

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа А

2 тур

Куба – Мартиника – 0:3 (0:1)

Голы: Марво, 45 (0:1). Аболь, 70 (0:2). Фортюне, 84 (0:3).

Нереализованный пенальти: Парсмен (Мартиника), 59 (вратарь).

Удаление: Рицо (Куба), 80.

Судья: Аль-Джассим (Катар).

Денвер. Стадион "Спортс Оторити Филд эт Майл Хай".

Мексика – Канада – 3:1 (1:0)

Голы: Альварадо, 40 (1:0). Гуардадо, 54 (2:0). Каваллини, 75 (2:1). Гуардадо, 77 (3:1).

Судья: Бехарано (Коста-Рика).

Денвер. Стадион "Спортс Оторити Филд эт Майл Хай".

Золотой кубок КОНКАКАФ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр