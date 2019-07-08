Мекиска выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ, в финале победив США

В финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики обыграла команду США – 1:0. На 73-й минуте Рауль Хименес исполнил передачу на Хонатана Дос Сантоса, и тот, сохраняя хладнокровие, пробил под перекладину.

Для Мексики это 11-й титул в истории и четвертый за последние шесть розыгрышей турнира.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Финал

Мексика - США - 1:0 (0:0)

Гол: дос Сантос, 73.

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Родригес Аланис, Гуардадо (Рейес, 89), дос Сантос, Гальярдо, Хименес, Писарро (Родригес, 81), Антуна (Альварадо, 86).

США: Стеффен, Рим (Ловиц, 83), Миязга, Лонг, Кэннон, Брэдли, Пулишич, Маккенни, Алтидор (Зардес, 64), Моррис (Рольдан, 61), Арриола.

Судья: Эскобар (Гватемала).

8 июля. Чикаго. Стадион "Soldier Field".