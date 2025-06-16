Угальде принес Коста-Рике победу над Суринамом в матче Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики победила команду Суринама в матче 1-го тура группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ — 4:3. Игра прошла на стадионе «Снапдрэгон» в Сан-Диего (США).

За Коста-Рику забили Алонсо Мартинес, Хосимар Алкокер и нападающий «Спартака» Манфред Угальде. Форвард московского клуба дважды реализовал пенальти — на 19-й минуте он сделал счет 2:0, а на 90+13-й принес своей команде победу. Угальде признали лучшим игроком матча.

За Суринам забили Джирано Керк, Ричонелл Маргарет и Шакил Пинас.

Следующий матч Коста-Рика проведет 19 июня с Доминиканской Республикой, Суринам в тот же день встретится с Мексикой.