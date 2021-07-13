Сборная Коста-Рики победила Гваделупу в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
06:09
Сборная Коста-Рики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграл Гваделупу со счетом 3:1.
На голы Джоэла Кэмпбелла, Ариэля Ласситера и Сельсо Борхеса гваделупцы ответили точным ударом Рафаэля Мирвала. На 54-й минуте Гваделупа осталась вдесятером после удаления Стива Солвета.
Следующий матч Коста-Рика проведет 17 июля против Суринама, Гваделупа в этот же день встретится с Ямайкой.
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