Сборная Коста-Рики победила Гваделупу в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграл Гваделупу со счетом 3:1.

На голы Джоэла Кэмпбелла, Ариэля Ласситера и Сельсо Борхеса гваделупцы ответили точным ударом Рафаэля Мирвала. На 54-й минуте Гваделупа осталась вдесятером после удаления Стива Солвета.

Следующий матч Коста-Рика проведет 17 июля против Суринама, Гваделупа в этот же день встретится с Ямайкой.