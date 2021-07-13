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Сборная Коста-Рики победила Гваделупу в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

06:09
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Сборная Коста-Рики в матче первого тура Золотого кубка КОНКАКАФ обыграл Гваделупу со счетом 3:1.

На голы Джоэла Кэмпбелла, Ариэля Ласситера и Сельсо Борхеса гваделупцы ответили точным ударом Рафаэля Мирвала. На 54-й минуте Гваделупа осталась вдесятером после удаления Стива Солвета.

Следующий матч Коста-Рика проведет 17 июля против Суринама, Гваделупа в этот же день встретится с Ямайкой.

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Сергей Разин все материалы автора

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