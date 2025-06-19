Гол Угальде помог Коста-Рике победить Доминиканскую Республику
Сборная Коста-Рики победила команду Доминиканской Республики в матче 2-го тура группового турнира Золотого Кубка КОНКАКАФ — 2:1. Игра прошла на стадионе «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум» в Арнлингтоне.
За Коста-Рику забили нападающий «Спартака» Манфред Угальде и Джозимар Алкокер из «Вестерло». На счету Угальде также голевая передача. В составе Доминиканской Республики голом отметился Жоао Урбаес, защитник дубля «Леганеса».Коста-Рика занимает первое место в турнирной таблице группы A с 6 очками. Доминиканская Республика имеет 0 очков.
Следующий матч Коста-Рика проведет 23 июня с Мексикой, Доминиканская Республика в тот же день сыграет с Суринамом.
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