Херардо Мартино: "Счастлив, что завоевал свой первый международный трофей"

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино поделился впечатлениями от победы в Золотом Кубке КОНКАКАФ. В финальном матче мексиканцы с минимальным счетом обыграли США (1:0).

- Мы будем праздновать сегодня вечером, а затем начнем подготовку ко второй половине года, чтобы продолжить развиваться, - цитирует Marca Мартино. - Я очень доволен тем, как ребята провели все матчи турнира.

Процесс смены поколений закономерен, подобные турниры дают опыт молодым игрокам.

Я очень счастлив, что завоевал свой первый международный титул. У меня было много финалов, много поражений, и наконец-то удалось прервать череду неудач.