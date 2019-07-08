Грегг Берхалтер: "Сборная США пыталась оказать давление, но Мексика держала игру под контролем"

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал поражение в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ против Мексики (0:1). По его словам, соперники контролировали ход игры.

- На протяжении 90 минут Мексика была лучше, но и у нас было несколько возможностей. Мексика очень хорошо провела второй тайм. Мы получили опыт в течение этих дней, и они помогут нам улучшиться.

Мы пытались оказать на них давление, забить, чтобы это перевернуло игру, но это оказалось невозможным. Мексика оставалась спокойной и уверенной и держала игру под контролем.