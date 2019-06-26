Гондурас разгромил Сальвадор, Ямайка и Кюрасао сыграли внчью

Сборные Ямайки и Кюрасао поделили очки в матче 3-го тура группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ (1:1). В другой встрече этой группы Гондурас разгромил Сальвадор (4:0).

В плей-офф с первого места вышли ямайцы, а со второго – Кюрасао.

Золотой кубок КОНКАКАФ

Группа С

3 тур

Ямайка – Кюрасао – 1:1 (1:0)

Голы: Николсон, 14 (1:0). Гари, 90+3 (1:1).

Судья: Ортис Нава (Мексика).

Лос-Анджелес. Стадион "Банк Калифорнии".

Гондурас – Сальвадор – 4:0 (0:0)

Голы: Альварес, 59 (1:0). Кастильо, 65 (2:0). Акоста, 75 (3:0). Исагирре, 90 (4:0).

Судья: Герреро (Мексика).

Лос-Анджелес. Стадион "Банк Калифорнии".

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