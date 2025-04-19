Слух дня: Роналду — в «Манчестер Сити» или «Челси» на месяц. Ради клубного чемпионата мира
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду снова появился на первых полосах мировых спортивных СМИ. По информации арабского журналиста Насира Джаббара, нападающий саудовского «Аль-Насра» рассматривает вариант возвращения в Европу, пусть и на короткий срок. На горизонте клубный чемпионат мира 2025 года, и ради участия в нем португалец может надеть футболку одного из английских грандов.
«Челси» или «Манчестер Сити»
Для Роналду, который уже не раз выигрывал Лигу чемпионов, возвращение в Англию стало бы очередным новым вызовом. «Челси» и «Манчестер Сити» рассматривают возможность подписания с ним контракта на один месяц — исключительно для участия в КЧМ.
«Роналду готов к подписанию краткосрочного соглашения, если оно даст ему шанс выиграть еще один международный трофей», — сообщил Джаббар изданию Sport Bible.
Инсайдер Фабрицио Романо в интервью The Guardian отметил:
«Этот ход может показаться символическим, но в реальности это стратегический шаг. Команды АПЛ хотят не только усилить состав, но и получить глобальный медиарезонанс».
Есть еще один интересный вариант
Ранее Криштиану связывали с «Интер Майами», владельцем которого является Дэвид Бекхэм. Американцы также хотят видеть звездного ветерана в своем составе на КЧМ и предлагают ту же схему: контракт на турнир. Однако, как утверждает аналитик The Athletic Том Уильямс, переезд в США мотивирует Роналду не так сильно:
«Клуб АПЛ остается самой привлекательной витриной для него. Ни одна другая команда не даст Роналду столько внимания. Представляете, сколько будут обсуждать его возвращение в Англию, особенно в «Сити» или Челси».
Пока официальных комментариев от самого португальца нет, но источники утверждают: он серьезно рассматривает вариант отъезда из Саудовской Аравии. Учитывая возраст и амбиции, это может быть его последний шанс завоевать международный клубный трофей.
В текущем сезоне Роналду провел 36 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Аль-Насром» действует до 30 июня 2025 года.
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. Этот розыгрыш станет 21-м в истории турнира, а также первым после обновления формата — с участием 32 команд.