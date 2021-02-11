«Бавария» выиграла клубный ЧМ. Но он вообще кому-то нужен?

Парни Ханси Флика молодцы, но ФИФА нужно что-то делать с деградировавшим турниром.

Европа и остальные

Очередной розыгрыш клубного чемпионата мира завершился тем, чем и должен был, — восьмым кряду триумфом представителя Старого Света. Хотя, триумф — слишком громкое определение для турнира, который становится все менее интересен болельщикам и в нынешнем формате фактически изжил себя.

Прежнего очарования, когда лучшие команды Европы и Южной Америки сражались за Межконтинентальный кубок и по количеству титулов шли ноздря в ноздрю, больше нет. Хотя поначалу казалось, что расширенный формат мирового первенства с участием представителей всех континентов — это всерьез и надолго.

В начале века так и было. «Сан-Паулу» обыгрывал «Ливерпуль», а «Интернасионал» — «Барселону». Однако с каждым годом разрыв между Европой и остальными увеличивался и сейчас достиг размеров пропасти. Старый Свет, словно в колониальные времена, принялся выкачивать талантливых футболистов со всего мира в совсем юном возрасте. Если раньше речь в большинстве своем шла о состоявшихся личностях, то теперь еще не ограненные алмазы везут в футбольные академии.

Особенно сильно это сказалось на Южной Америке, откуда молодые игроки приезжают еще не готовыми к новому уровню и зачастую теряются в многочисленных арендах. Вы, например, можете насчитать хотя бы пять футболистов со времен Неймара, кто принялся зажигать в лучших европейских клубах сразу после перехода? Лаутаро Мартинес, Габриэл Жезус, а дальше — пустота. Те же Виниус Жуниор и Родригу — до сих пор подающие надежды и даже какое-то время провели во второй команде «Реала» вместо того, чтобы наливаться силой на родине в серьезном турнире с постоянной игровой практикой.

Турнир для локальных сенсаций

Последний триумф Южной Америки на клубном мундиале датируется 2012 годом, когда перуанец Пауло Герреро принес «Коринтианс» победу над «Челси» (1:0). С тех пор представители Нового Света безрезультатно пытаются дать бой европейцам, но реально конкурентоспособным выглядел только «Фламенго» в противостоянии с «Ливерпулем» (0:1) в прошлом году. И это в чем-то уникальный случай благодаря сочетанию двух факторов — уникальному по нынешним временам подбору игроков и Жорже Жезушу, который заставил своих подопечных играть в европейский футбол на соответствующих скоростях. Но куда чаще южноамериканцы садились в лужу, даря представителям других континентов пропуск в исторические для них финалы.

Когда «Интернасионал» уступил конголезскому «Мазембе» в 2010 году, это выглядело красивой историей вроде первых африканских успехов на уровне сборных. Но дальше становилось только хуже. Конечно, в Марокко навсегда запомнят победу клуба «Раджа» над «Атлетику Минейру» с Роналдинью в составе, а в Эмиратах гордятся «Аль Аином», который нокаутировал «Ривер Плейт». Однако в финалах на фоне европейских грандов все они выглядели словно загипнотизированные удавом кролики.

Редкое исключение — финал пятилетней давности, когда японская «Касима Антлерс» заставила «Реал» играть дополнительные полчаса (2:4). Но по большому счету это было не только заслугой азиатских футболистов — слишком благодушно выглядели рассчитывавшие выиграть малой кровью мадридцы. Грандам просто скучно играть там, где результат предсказуем, и для его достижения не требуется прилагать сверхусилий. Как ни печально это звучит, но уровень напряжения в финалах КЧМ зачастую сопоставим с играми группового раунда между командами из первой и третьей-четвертой корзины в Лиге чемпионов.

В ожидании реформы

Деградация турнира очевидна и для ФИФА, где в марте 2019 года объявили о новом формате КЧМ. Его хотят сделать таким же ожидаемым событием, как чемпионат мира с участием сборных, и проводить раз в четыре года вместо Кубка конфедераций. 24 участника — восемь из Европы, шесть из Южной Америки и десять от остальных конфедераций — это больше матчей и больше денег. Однако у идеи появилось немало противников, включая Ассоциацию европейских клубов и УЕФА, которым не нужны перегруженный календарь и конкурент Лиги чемпионов. А потом началась пандемия, и так как все турниры сборных сдвинули на 2021 год, на уступки пришлось пойти и ФИФА.

Компромиссные договоренности во многом сблизили международную федерацию и руководство европейского футбола, которые единым фронтом выступили против очередного проекта Суперлиги для избранных. Однако УЕФА идет топ-клубам навстречу, реформируя Лигу чемпионов. Очевидно, что и ФИФА не останется внакладе, и ее турнир тоже ждет перезагрузка. Иного пути у клубного чемпионата мира просто нет, как и точных сроков перехода на новый формат.

Нынешняя схема точно сохранится до декабря, когда КЧМ примет Япония. 2022-й — год сдвинутого на конец года ЧМ, так что воплощение реформ в жизнь следует ждать не ранее 2023-го. Сейчас же порадуемся за достойную игру «Тигрес», который стал первым в истории финалистом от КОНКАКАФ, «Баварию» и Ханси Флика. Трофеев много не бывает, а тренер мюнхенцев за год с небольшим выиграл все шесть возможных титулов, повторив достижение «Барселоны"-2009.