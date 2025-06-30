Футбол
30 июня, 09:33

Ибрагимович — о вылете «Интер Майами» с клубного ЧМ: «Месси играет со статуями»

Алина Савинова

Старший советник президента «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал партнеров форварда Лионеля Месси по «Интер Майами», сравнив их со статуями.

В воскресенье, 29 июня, команда из МЛС потерпела разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра прошла в Атланте.

«Лео Месси не проигрывал, это сделал «Интер Майами»! Месси играет со статуями, а не с товарищами по команде. Он окружен игроками, которые бегут так, словно несут мешки с цементом! Это не тот Месси, которого я знаю. Но если вы возьмете его в настоящую команду, он все равно подожжет стадион!» — приводит слова Ибрагимовича Footmercato.

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал клубного чемпионата мира и сыграет с «Баварией», которая победила «Фламенго» (4:2). «Интер Майами» покинул турнир.

Златан Ибрагимович
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
