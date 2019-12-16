Жорже Жезуш: «Для всех остальных «Ливерпуль» лучше «Фламенго», но я верю, что лучший «Фламенго»

Главный тренер «Фламенго» Жорже Жезуш выразил мнение, что его команда сможет обыграть «Ливерпуль» на клубном чемпионате мира. «Фламенго» в полуфинале встретится с «Аль-Хилялем», а «Ливерпуль» — с «Монтерреем».

— Для всех остальных «Ливерпуль» лучше «Фламенго», — цитирует TV Globo Жорже Жезуша. — Но для меня имеет значение только мое мнение. Другие говорят, что «Ливерпуль» лучше, но если мы доберемся до финала, мы посмотрим, кто лучше. Я верю, что лучше «Фламенго», но для нас это будет самая сложная борьба за титул.