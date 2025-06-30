Футбол
30 июня, 05:30

Альба — про «Интер Майами» на КЧМ: «Мы были лучше всех трех наших соперников по группе»

Павел Лопатко

Защитник «Интер Майами» Жорди Альба прокомментировал игру команды на клубном чемпионате мира. В 1/8 финала она проиграла «ПСЖ» (0:4).

«Что ж, в нашей группе было три соперника, которые тоже были очень сильны, и, честно говоря, мы были лучше. Скажу откровенно, на мой взгляд, мы были лучше всех трех наших соперников по группе. Сегодня мы говорили об очень сильном сопернике, и он действительно заставил вас испытать свои силы, но, что ж, дела обстоят так, как они есть, и в этом есть чем гордиться», — цитирует 36-летнего испанца ESPN.

В групповом турнире клубного чемпионата мира «Интер Майами» занял второе место в квартете A, набрав в 3 матчах 5 очков. Американская команда сыграла вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и «Палмейрасом» (2:2) и победила «Порту» (2:1).

