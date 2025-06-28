Защитник «Ювентуса» Савона выбыл минимум на месяц из-за травмы голеностопа

Защитник «Ювентуса» Николо Савона получил серьезное повреждение голеностопа в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира против «Манчестер Сити» (2:5), сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отмечается, что 22-летний футболист пропустит как минимум месяц из-за травмы. Он уже начал программу реабилитации, повторное обследование пройдет через месяц.

«Ювентус» вышел в 1/8 финала клубного ЧМ и сыграет против «Реала». Матч состоится 1 июля в Майами-Гарденс.

В сезоне-2024/25 Савона провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.