Защитник «Реала» Рюдигер может вернуться на поле в матче клубного чемпионата мира

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер после операции на колене и восстановления может вернуться на поле во втором матче групповой стадии клубного чемпионата мира-2025, сообщает AS. Игра «Реала» и «Пачуки» пройдет 22 июня.

32-летний Рюдигер в сезоне-2024/25 испытывал болевые ощущения в колене, однако выходил на поле. Медицинский штаб «Реала» решил провести операцию после поражения «Реала» от «Барселоны» в финале Кубка Испании 26 апреля (2:3 д.в.) — в этом матче защитник был удален с поля, а после получил шестиматчевую дисквалификацию.

В сезоне Рюдигер провел за «Реал» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.