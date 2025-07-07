Хакими — о матче против Мбаппе на КЧМ: «Он мой хороший друг. Но самое важное, что я буду защищать цвета «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими отметил, что будет рад сыграть против форварда «Реала» Килиана Мбаппе в полуфинале клубного чемпионата мира.

Матч команд состоится в среду, 9 июля, в Ист-Ратерфорде (США).

«Я позвонил ему [в начале турнира], мы пообщались по-дружески. Он говорил, что немного приболел, но сейчас готов к игре на все 100 процентов. Я не думал о том, сыграю ли против Килиана, но я всегда желаю ему всего наилучшего. Он мой хороший друг, и будет здорово встретиться с ним в полуфинале, но я буду защищать цвета своей команды, а это самое важное», — приводит ESPN слова Хакими.

Мбаппе в августе 2017 года перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды с обязательством выкупа и выступал за парижан до 2024 года, после чего присоединился к «Реалу».