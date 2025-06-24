Защитник «ПСЖ» Хакими: «Чувствуем усталость в конце сезона, но мы готовы и будем двигаться дальше»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими считает, что игроки французской команды показали характер в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира против «Сиэтла» (2:0).

26-летний футболист отметился голом в этой игре, забив на 67-й минуте.

«Легких матчей не бывает. Мы понимаем, что каждый матч будет еще сложнее. Мы должны быть сосредоточены от начала до конца. Мы показали характер и заслужили победу. Мы много работаем и чувствуем усталость в конце сезона, но мы готовы. Продолжим усердно работать, хорошо восстановимся и будем двигаться дальше», — приводит RMC Sport слова Хакими.

«ПСЖ» набрал 6 очков и гарантировал себе выход в плей-офф клубного чемпионата мира из группы B. В 1/8 финала парижане сыграют с одной из команд из группы A, первые два места в которой после двух туров занимают «Палмейрас» и «Интер Майами».