«Зальцбург» и «Реал» Мадрид сыграют в клубном чемпионате мира 27 июня

«Ред Булл Зальцбург» и «Реал» Мадрид встретятся в матче группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь с 26 на 27 июня. Игра состоится на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Стартовый свисток прозвучит — в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Зальцбург» — «Реал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Соперники играют в группе H вместе с «Аль-Хилялем» и «Пачукой».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.