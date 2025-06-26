Футбол
26 июня, 14:20

«Зальцбург» — «Реал»: трансляция матча клубного ЧМ-2025 начнется в 4.00 мск 27 июня

«Зальцбург» и «Реал» сыграют в клубном чемпионате мира 27 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Винисиус Жуниор, игрок «Реала».
Фото Reuters

«Зальцбург» и «Реал» сыграют в рамках группового этапа клубного чемпионата мира 2025 в ночь на 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшл Филд» в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и начнется в 4.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зальцбург» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Клубный чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Зальцбург
0:3
Реал

Австрийская команда и испанский клуб играют в группе H вместе с «Аль-Хилялем» и «Пачукой».

Клубный чемпионат мира по футболу 2025 пройдет с 14 июня по 13 июля. Впервые турнир проводится в новом формате, в котором принимают участие 32 клуба из шести континентальных конфедераций.

Футбол
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
