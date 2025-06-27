Футбол
27 июня, 00:40

«Зальцбург» — «Реал»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Зальцбург» и «Реал» встретятся в матче клубного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зальцбург» (Австрия) и «Реал» (Испания) встретятся в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на пятницу, 27 июня. Игра будет проходить на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, начало — в 4.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Зальцбург» — «Реал» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Клубный чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 04:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Зальцбург
0:3
Реал

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.

«Зальцубрг» и «Реал» выступают в группе Н. В 2 турах оба клуба набрали по 4 очка, победив «Пачуку» из Мексики и сыграв вничью с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Футбол
ФК Реал
ФК Ред Булл Зальцбург
