«Зальцбург» и «Аль-Хиляль» сыграли вничью на клубном ЧМ

Австрийский «Зальцбург» в матче клубного чемпионата мира сыграл вничью с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии со счетом 0:0.

Команда из Зальцбурга нанесла 6 ударов в створ, саудовская команда — 4.

После этого матча «Зальцбург» с 4 очками занимает второе место в группе H, столько же очков у идущего на первой строчке «Реала». «Аль-Хиляль» с 2 очками на третьем месте, замыкает таблицу «Пачука», у которой 0 очков.

В следующем матче «Зальцбург» 27 июня сыграет с «Реалом», «Аль-Хиляль» в этот же день встретится с «Пачукой».