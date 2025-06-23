Футбол
23 июня, 23:10

«Зальцбург» — «Аль-Хиляль»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Зальцбург» и «Аль-Хиляль» встретятся на клубном чемпионате мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Зальцбург» и «Аль-Хиляль» встретятся в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на понедельник, 23 июня. Игра пройдет на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне, стартовый свисток прозвучит в 1.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зальубрг» — «Аль-Хиляль» можно в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа H.
23 июня, 01:00. Audi Field (Вашингтон)
Зальцбург
0:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе Н. В 1-м туре «Зальцбрг» победил «Пачуку» со счетом 2:1, а «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Реалом» (1:1)

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Ред Булл Зальцбург
