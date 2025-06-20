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«Ювентус» — «Видад»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Ювентус» и «Видад» встретятся в матче клубного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Ювентус» (Италия) и «Видад» (Марокко) встретятся на матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в ночь на воскресенье, 22 июня. Игра будет проходить на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Видад» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
22 июня 2025, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Ювентус
4:1
Видад

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе G. В 1-м туре «Ювентус» разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 5:0, а «Видад» уступил «Манчестер Сити» (0:2).

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».

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ФК Ювентус
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