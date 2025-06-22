Футбол
22 июня, 20:59

Дубль Йылдыза принес «Ювентусу» победу над «Видадом» на клубном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ювентус» — «Видад».
Фото Reuters

«Ювентус» разгромил марокканский «Видад» в матче второго тура группового турнира клубного чемпионата мира — 4:1.

Туринцы вышли вперед благодаря автоголу Абдельмуньяма Бутуиля на 6-й минуте. Спустя 10 минут преимущество итальянской команды удвоил Кенан Йылдыз. «Видад» отыграл один мяч на 25-й минуте, отличился Тембинкоси Лорч.

Третий мяч на 69-й минуте забил Йылдыз, который оформил дубль. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Душан Влахович.

«Ювентус» (6 очков) лидирует в группе G после двух матчей. «Видад» (0) идет третьим в квартете.

В заключительном туре туринцы сыграют с «Манчестер Сити», а «Видад» встретится с «Аль-Айном» из ОАЭ. Обе игры пройдут 26 июня.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
22 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Ювентус
4:1
Видад

Футбол
ФК Ювентус
Кенан Йылдыз
