«Ювентус» — «Видад»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025
«Ювентус» и «Видад» встретятся на клубном чемпионате мира
«Ювентус» (Италия) и «Видад» (Марокко) встретятся во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в воскресенье, 22 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Видад» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.
Команды выступают в группе G. В 1-м туре «Ювентус» победил «Аль-Айн» из ОАЭ с разгромным счетом 5:0, а «Видад» проиграл «Манчестер Сити» (0:2).
Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».
Новости