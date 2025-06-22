«Ювентус» и «Видад» встретятся на клубном чемпионате мира

«Ювентус» (Италия) и «Видад» (Марокко) встретятся во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в воскресенье, 22 июня. Игра пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии, стартовый свисток в 19.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Видад» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

22 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке на стриминговый ресурс.

Команды выступают в группе G. В 1-м туре «Ювентус» победил «Аль-Айн» из ОАЭ с разгромным счетом 5:0, а «Видад» проиграл «Манчестер Сити» (0:2).

Актуальная информация о клубном чемпионате мира доступна в разделе турнира на сайте «СЭ».