«Ювентус»: расписание матчей на клубном чемпионате мира 2025

«Ювентус» сыграет в группе G на клубном чемпионате мира 2025 вместе с «Манчестер Сити» (Англия), «Видадом» (Марокко), «Аль-Айном» (ОАЭ). В групповом этапе команды проведут по три встречи.

«СЭ» публикует расписание выступления туринской команды. Время начала — московское.

Расписание матчей «Ювентуса» на клубном ЧМ-2025

19 июня, четверг

4.00. «Аль-Айн» — «Ювентус»

22 июня, воскресенье

19.00. «Ювентус» — «Видад»

26 июня, четверг

22.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.