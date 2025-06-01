«Ювентус»: расписание матчей на клубном чемпионате мира 2025
Опубликовано расписание «Ювентуса» на клубном чемпионате мира
«Ювентус» сыграет в группе G на клубном чемпионате мира 2025 вместе с «Манчестер Сити» (Англия), «Видадом» (Марокко), «Аль-Айном» (ОАЭ). В групповом этапе команды проведут по три встречи.
«СЭ» публикует расписание выступления туринской команды. Время начала — московское.
Расписание матчей «Ювентуса» на клубном ЧМ-2025
19 июня, четверг
4.00. «Аль-Айн» — «Ювентус»
22 июня, воскресенье
19.00. «Ювентус» — «Видад»
26 июня, четверг
22.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити»
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет с 15 июня по 13 июля. Групповой этап стартует 14 июня и завершится 26 июня. Стадия плей-офф состоится с 28 июня по 9 июля. Финал запланирован на 13 июля.
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