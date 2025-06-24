«Ювентус» и «Манчестер Сити» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня

«Ювентус» и «Манчестер Сити» встретятся во 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Орландо (США) на стадионе «Кэмпинг Уорлд Стэдиум», стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)

В прямом эфире трансляцию матча «Ювентус» — «Манчестер Сити» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Манчестер Сити» можно в нашем матч-центре.

«Ювентус» и «Манчестер Сити» выступают в группе G вместе с «Видадом» и «Аль-Айном». После двух туров группового этапа итальянский клуб набрал 6 очков и занимает первое место, англичане также с 6 очками — вторые.