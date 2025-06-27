Футбол
27 июня, 02:15

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: видеообзор матча клубного чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
Фил Фоден забивает гол в ворота «Ювентуса».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» крупно переиграл «Ювентус» в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира — 5:2.

В английской команде голы забили Жереми Доку, Эрлин Холанн, Фил Фоден и Савио, а также один мяч в свои ворота срезал защитник туринцев Пьер Калюлю. У «Юве» забитыми голами отметились Тен Копмейнерс и Душан Влахович.

«Манчестер Сити» набрал 9 очков и с первого места в группе G вышел в плей-офф турнира. «Ювентус» стал вторым — 6 очков. Соперники по 1/8 финала определятся после завершения матчей в группе H.

&laquo;Манчестер Сити&raquo; разгромил &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; 5:2.Вернулся Родри — и «Манчестер Сити» стал собой. Команда Гвардиолы растерзала «Ювентус»

