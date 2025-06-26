«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня

«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в четверг, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Манчестер Сити» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Ювентус» — «Манчестер Сити» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Команды играют в группе G. После 2 туров у «Ювентуса» 6 очков и первое место, «Старая синьора» по ходу турнира обыграла «Аль-Айн» (5:0) и «Видад» (4:1). У «Манчестер Сити» — 6 очков и вторая строчка, «горожане» в групповом этапе выиграли у «Видада» (2:0) и «Аль-Айна» (6:0).