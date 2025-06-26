«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» в матче клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» с крупным счетом обыграл «Ювентус» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 5:2. Игра проходила на «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо.

У «горожан» голы забили Жереми Доку, Эрлин Холанн, Фил Фоден, Савиньо, автогол на счету Пьера Калюлю. У туринцев отметились Тен Копмейнерс и Душан Влахович.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)

В параллельном матче «Аль-Айн» обыграл «Видад» со счетом 2:1.

У клуба из ОАЭ отметились Коджо Лаба и Алехандро Ромеро. У марокканцев отличился Касиус Маилула.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)

«Манчестер Сити» выиграл все три матча и с 9 очками занял первое место в группе G. «Ювентус» с 6 очками — второй. Клубы вышли в 1/8 финала КЧМ-2025. Их соперниками в плей-офф станут «Реал», «Зальцбург» или «Аль-Хиляль».

«Аль-Айн» (3 очка) и «Видад» не смогли выйти из группы.