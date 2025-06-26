Футбол
Клубный ЧМ
Новости
Плей-офф / Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Клубный ЧМ

26 июня, 23:56

«Манчестер Сити» разгромил «Ювентус» в матче клубного чемпионата мира

Руслан Минаев
Игроки «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» с крупным счетом обыграл «Ювентус» в матче группового турнира клубного чемпионата мира — 5:2. Игра проходила на «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» в Орландо.

У «горожан» голы забили Жереми Доку, Эрлин Холанн, Фил Фоден, Савиньо, автогол на счету Пьера Калюлю. У туринцев отметились Тен Копмейнерс и Душан Влахович.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)
Ювентус
2:5
Манчестер Сити

В параллельном матче «Аль-Айн» обыграл «Видад» со счетом 2:1.

У клуба из ОАЭ отметились Коджо Лаба и Алехандро Ромеро. У марокканцев отличился Касиус Маилула.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)
Видад
1:2
Аль-Айн

«Манчестер Сити» выиграл все три матча и с 9 очками занял первое место в группе G. «Ювентус» с 6 очками — второй. Клубы вышли в 1/8 финала КЧМ-2025. Их соперниками в плей-офф станут «Реал», «Зальцбург» или «Аль-Хиляль».

«Аль-Айн» (3 очка) и «Видад» не смогли выйти из группы.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
Читайте также
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Небензя указал на неспособность ракет Tomahawk изменить ситуацию в пользу ВСУ
В России определили список машин для такси. Что нужно знать
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    будем объктивны, вот адекватный коммент спирта о матче с челси: Орлы Лиссабона в дополнительных таймах стали воронами. Матч, где перерыв составил больше самого матча, смотреть нормально просто не возможно. (успел и поспать .. и проспать гол Бенфики ..) а вот неадекватный вчерашний коммент спирта в мой адрес: сранька в нуль .. бриолин то аж-но 237-й ногомячист в мире и лижет пятки саудитам, а серька нулевая все подваниваешь на ентом свете .. давно пора сраньке серьковатому вонять , сугубо - на том ..

    29.06.2025

  • serkonol

    !!!

    28.06.2025

  • arno11

    ну курочка иванова - это особый случай.

    28.06.2025

  • serkonol

    стараюсь быть объективным, хоть и не всегда плучается. спирт мне написал много хамства и гадости, но до уровня киры ивановой ему далеко. скажем так, спирт иногда пишет не глупости.

    28.06.2025

  • arno11

    Я был бы более категоричен. Спирт гонит только чушь, ничего умного он не пишет.

    28.06.2025

  • serkonol

    спирт очень редко пишет что-то умное, в основном глупости и хамство.

    28.06.2025

  • arno11

    спирт разбушевался

    28.06.2025

  • serkonol

    привет)

    27.06.2025

  • arno11

    Привет! :rofl:

    27.06.2025

  • serkonol

    !!!

    27.06.2025

  • arno11

    Когда читаю твои комментарии, то думаю ты уже не Спирт и даже не Одеколон. Судя по уровню комментариев ты уже Лак, Клей или Бензин, ну может быть Пропан или Бутан.

    27.06.2025

  • Спринт

    Таким сопливым дилетанто-юродьямь ничего не дано видеть ..

    27.06.2025

  • arno11

    Никто не видел игры команд В.В. Лобановского. Там игры не было.

    27.06.2025

  • ValeraK

    7:0 =)

    27.06.2025

  • Спринт

    Ну ты то соплячный .. вестимо .. не тока не читал, но и не видел игры команд В,В. Лобановского ..

    27.06.2025

  • Садовник

    На Реал Юве выходит, походу

    27.06.2025

  • arno11

    и все из-за того, что не читали конспекты Валеры Васильича.

    27.06.2025

  • arno11

    Ну помнится, некоторое время, точнее семь с половиной лет назад, был среди соперников Спартака похожий калибр. На Энфилде было дело. Заключение такое: Московсий Спартак не вынес бы этот Сити с разгромным счетом. Но есть и правда в ваших словах, Зенит не смог бы обыграть Сити.

    27.06.2025

  • Спринт

    Тушинский колхозчи способен только дырку от кубкового бублика вынести .. запазухой .. **

    27.06.2025

  • m_16

    Московский Спартак вынес бы этот Сити с разгромным счётом. Вот Зенит не смог бы обыграть Сити, слишком уж разный класс игроков, да и тренера у Зенита нет уже 7 лет.

    27.06.2025

  • TORO

    И это ещё Хусанов не играл - так бы 5-0 было! А по факту грустно - видимо, будет очередной невнятный сезон у "Юве"...

    27.06.2025

  • Спринт

    Старую синьёру .. прилюдно .. как простую куртизанку .. какие то фулюганы из Сити .. **

    27.06.2025

  • Sемён Sемёныч

    А говорили итальянцы сильные, знатное получилось порево

    27.06.2025

    • «Бенфика» — «Челси»: дата и время начала матча 1/8 финала клубного ЧМ-2025

    «Аль-Хиляль» — «Пачука»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости