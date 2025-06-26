Футбол
26 июня, 20:40

«Ювентус» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча клубного ЧМ-2025

«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют на клубном чемпионате мира 26 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Встреча в Орландо (США) на стадионе «Кэмпинг Уорлд Стэдиум» начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
26 июня, 22:00. Camping World Stadium (Орландо)
Ювентус
2:5
Манчестер Сити

Трансляцию матча покажет в прямом эфире онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент стримингового сервиса доступен при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Манчестер Сити» можно в матч-центре «СЭ».

«Ювентус» и «Манчестер Сити» выступают в группе G вместе с «Видадом» и «Аль-Айном. После двух туров группового этапа итальянский и английский клубы набрали по шесть очков и занимают первое и второе места соответственно.

Клубный чемпионат мира 2025 года проходит с 15 июня по 13 июля в США.

