Юрген Клопп: «Здорово стать чемпионами мира среди клубов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался доволен победой команды на клубном чемпионате мира. В финале «красные» победили «Фламенго».

— Это фантастика, — цитирует A Bola Клоппа. — Мы все еще ощущаем усталость. Мои игроки заслужили уважение. Они показали отличную игру с сильным соперником. Я очень доволен. Мы заслуженно победили, потому что были лучше. Здорово стать чемпионами мира среди клубов.