Юрген Клопп: «Все, что вам нужно, это Алиссон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выход команды в финал клубного чемпионата мира. На стадии 1/2 финала мерсисайдцы обыграли «Монтеррей», забив победный гол на последней минуте.

— Все, что вам нужно, это Алиссон, Алиссон, — цитирует немецкого специалиста BBC. — Он был там в решающие моменты. Очень тяжелая игра. Замечательный победный гол, отличная игра, атмосфера — супер. Понятия не имеем, что с ван Дейком. Думали, что он будет в порядке. Посмотрим.

Мы привезли несколько юнцов, посмотрим, что можем сделать с составом. Хотим сыграть в финале и увидеть, что получится.

Вероятно, Клопп при разговоре об Алиссоне сделал отсылку на песню ливерпульской группы The Beatles All you need is love.

«Ливерпуль» обыграл «Монтеррей» и вышел в финал клубного чемпионата мира