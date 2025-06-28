Футбол
28 июня, 14:33

Клопп — о новом формате клубного ЧМ: «Худшая идея, реализованная в футболе»

Алина Савинова

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что участие в клубном чемпионате мира подвергает игроков большому риску получения травм.

Турнир проходит с 15 июня по 13 июля в США. Впервые на нем выступают 32 команды.

«Это худшая идея, когда-либо реализованная в футболе. Я понимаю тех, кто говорит, что деньги за участие безумны. Но это касается не всех клубов. В прошлом году были Кубок Америки и Евро. В этом году проходит клубный чемпионат мира, а в следующем году у нас чемпионат мира. Это означает, что игроки не смогут восстановиться ни физически, ни морально. Турниры, подобные клубному чемпионату мира, не должны проводиться за счет [здоровья] игроков. Я бы никому такого не пожелал», — приводит слова Клоппа RMC Sport со ссылкой на Welt.

Специалист опасается, что футболисты получат беспрецедентное количество травм в следующем сезоне.

«Так больше продолжаться не может. Мы должны давать им передышки, потому что без них они не смогут работать оптимально в долгосрочной перспективе», — добавил он.

В 1/8 финала клубного чемпионата мира вышли «Интер», «Флуминенсе», «Манчестер Сити», «Аль-Хиляль», «Палмейрас», «Ботафого», «Бенфика», «Челси», «ПСЖ», «Интер Майами», «Фламенго», «Бавария», «Боруссия», «Монтеррей», «Реал» и «Ювентус».

Футбол
Юрген Клопп
