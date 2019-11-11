Юрген Клопп: «Не думал о том, что могу стать первым, кто выиграет ЧМ среди клубов с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что ему будет интересно попытаться выиграть клубный чемпионат мира, в котором ранее «красные» не побеждали. Турнир пройдет в декабре в Катаре.

— Я никогда не думал о том, впервые ли это, — цитирует официальный сайт ФИФА Клоппа. — Я не собирался быть первым, кто ступит на Луну, или первым, кто выиграет клубный чемпионат мира с «Ливерпулем». Но могу заверить, что мы сделаем все, чтобы выиграть турнир. Это очень интересное испытание, потому что позволит нам противостоять противникам с других континентов. А это необычно и создает новые трудности.