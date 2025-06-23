Буну: «Аль-Хиляль» играл умно благодаря указаниям Симоне Индзаги»

Вратарь «Аль-Хиляля» Яссин Буну рассказал, что новый главный тренер Симоне Индзаги улучшил тактику команды и помог ей добиться ничейных результатов в матчах группового турнира клубного чемпионата мира с «Реалом» (1:1) и «Зальцбургом» (0:0).

«Я думаю, что наш тренер был очень умен и соответствовал стандартам этого турнира. Мы очень хорошо сражались в обоих матчах и ни разу не выглядели слабой командой. Мы понимали моменты, когда нам приходилось давить, и моменты, когда нам приходилось отступать. Честно говоря, это была очень умная игра со стороны всех игроков и, очевидно, благодаря указаниям Симоне Индзаги», — цитирует 34-летнего марроканца сайт ФИФА.

«Аль-Хиляль» 27 июня сыграет с «Пачукой».