Вылет «Баварии» на клубный ЧМ в Доху отложен

Пресс-служба «Баварии» в Twitter сообщила, что вылет команды в Доху (Катар) на Клубный чемпионат мира отложен.

По данным источника, более семи часов делегация мюнхенского клуба не может вылететь из-за отказа на вылет рейса.

Our departure for Doha for the FIFA Club World Cup was delayed by more than seven hours after being initially refused clearance to take off. — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 6, 2021

Мюнхенский клуб должен стартовать в турнире со стадии полуфинала во вторник, 8 февраля матчем против «Аль-Ахли» (Египет). В другой паре 1/2 финала мексиканский «Тигрес» встретится с бразильским «Палмейрасом».