Вылет «Баварии» на клубный ЧМ в Доху отложен
10:23
Пресс-служба «Баварии» в Twitter сообщила, что вылет команды в Доху (Катар) на Клубный чемпионат мира отложен.
По данным источника, более семи часов делегация мюнхенского клуба не может вылететь из-за отказа на вылет рейса.
Our departure for Doha for the FIFA Club World Cup was delayed by more than seven hours after being initially refused clearance to take off.— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 6, 2021
Мюнхенский клуб должен стартовать в турнире со стадии полуфинала во вторник, 8 февраля матчем против «Аль-Ахли» (Египет). В другой паре 1/2 финала мексиканский «Тигрес» встретится с бразильским «Палмейрасом».
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