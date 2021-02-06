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Вылет «Баварии» на клубный ЧМ в Доху отложен

10:23
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Пресс-служба «Баварии» в Twitter сообщила, что вылет команды в Доху (Катар) на Клубный чемпионат мира отложен.

По данным источника, более семи часов делегация мюнхенского клуба не может вылететь из-за отказа на вылет рейса.

Мюнхенский клуб должен стартовать в турнире со стадии полуфинала во вторник, 8 февраля матчем против «Аль-Ахли» (Египет). В другой паре 1/2 финала мексиканский «Тигрес» встретится с бразильским «Палмейрасом».

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