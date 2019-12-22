Власти Катара продавали спиртное в фан-зонах клубного чемпионата мира

Власти Катара разрешили продавать спиртное в фан-зонах клубного чемпионата мира по футболу, информирует «РИА Новости».

В финальном матче «Ливерпуль» в дополнительное время обыграл «Фламенго» (1:0). На территории фан-зоны возле гольф-клуба Дохи болельщики могли взять стакан пива по цене около 7 долларов, стакан вина — около 8 долларов, бутылка вина — 30 долларов, стопка водки — около 8 долларов. Чтобы купить спиртные напитки, нужно было зайти в павильон рядом с баром и получить купоны на необходимую сумму, так как в баре денежный расчет не ведется. Спиртное в фан-зоне популярно, так как в барах и ресторанах при гостиницах оно стоит в два раза дороже — бокал вина — 18 долларов, стакан пива — от 10-15 долларов.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году продаж спиртного в фан-зонах при стадионах в Катаре не было. Организаторы обещали, что продажа алкоголя в фан-зонах во время ЧМ-2022 будет. Напомним, что Катар является консервативной мусульманской страной, где продажа спиртного разрешена только по лицензии, которую можно получить лишь при наличии разрешения от работодателей.