Владелец «Сиэтла» раскритиковал игроков за протест против схемы распределения бонусов на клубном ЧМ

Владелец «Сиэтла» Адриан Ханауэр раскритиковал игроков, которые провели акцию протеста на разминке перед матчем МЛС, сообщает Sounder at Heart.

Игроки надели футболки с надписью Club World Ca$h Grab («Клубный чемпионат мира нас грабит») в знак протеста против того, как распределяются бонусы за участие в клубном чемпионате мира.

По данным источника, Ханауэр общался грубо, используя ненормативную лексику. По его словам, футболисты проявили неуважение как к нему, так и к МЛС. Игроки почувствовали себя настолько уязвленными, что рассказали о случившемся прессе.

«Сиэтл» за участие в клубном чемпионате мира гарантированно получит 9,55 миллиона долларов США, за каждую ничью — миллион, за каждую победу — два миллиона, за выход из группы — 7,5 миллиона. Если же клуб победит в финале, то получит в общей сложности более 120 миллионов. Непосредственно игроки команды в качестве призовых смогут рассчитывать только на миллион долларов США на всех.

В клубном чемпионате мира примут участие три команды МЛС: «Интер Майами», «Сиэтл» и «Лос-Анджелес». Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.