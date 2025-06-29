Защитник «Ботафого» Витиньо: «Мы уходим с высоко поднятой головой»

Защитник «Ботафого» Витиньо прокомментировал поражение от «Палмейраса» (0:1 д.в.) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.

«Мы уходим с высоко поднятой головой. Нам противостояли команды высокого уровня, самого высокого уровня в футболе. Мы смогли достойно представить «Ботафого», футболку «Ботафого». Конечно, мы хотели пройти дальше и были готовы к этому, но не всегда все идет так, как мы хотим», — цитирует 25-летнего бразильца AP.

В групповом турнире клубного чемпионата мира «Ботафого» победил «Сиэтл» (2:1) и «ПСЖ» (1:0) и уступил «Атлетико» (0:1).