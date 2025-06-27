Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча «Реал» — «Зальцбург»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0). После игры ему вручили памятный приз.

24-летний бразилец провел на поле 66 минут и отметился забитым голом и голевой передачей.

«Реал» набрал 7 очков и с первого места в группе H вышел в плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» не попал в 1/8 финала, так как набрал 4 очка (3-е место).