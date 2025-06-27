Футбол
27 июня, 06:51

Винисиус: «Я люблю «Реал» и всем обязан этому клубу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира.

«Реал» — клуб моей жизни! Надеюсь, что останусь здесь на долгие-долгие годы. Я люблю «Реал» и всем обязан этому клубу. Давление и критика не проблема. Я очень доволен этим клубом, новым тренером Хаби Алонсо и одноклубниками.

Прессинг защитников — это ключевое, Хаби Алонсо говорит нам, что делать день за днем. Это были две очень хорошие недели. Команда сейчас играет более компактно», — приводит журналист Фабрициои Романо в соцсети X слова Винисиуса.

«Реал» набрал 7 очков и с первого места в группе H вышел в плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» не попал в 1/8 финала, так как набрал 4 очка (3-е место).

Винисиус Жуниор после забитого гола.Два шедевра Винисиуса вывели «Реал» на «Ювентус», «Аль-Хиляль» обошел «Пачуку»
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
