Винисиус: «Это была одна из лучших голевых передач, которые я когда-либо делал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Зальцбургом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира клубного чемпионата мира отметил, что в этой игре была одна из лучших его голевых передач в карьере.

«Я еще не видел повтор, но это была фантастическая передача — одна из лучших, которые я когда-либо делал. Прежде всего, я рад за Вальверде, капитана нашей команды, который всегда придает мне уверенности. Этот ассист напоминает голевую передачу Гути, легенды клуба», — цитирует Real Madrid Info Винисиуса.

«Реал» набрал 7 очков и с первого места в группе H вышел в плей-офф, где сыграет с «Ювентусом». «Зальцбург» не попал в 1/8 финала, так как набрал 4 очка (3-е место).