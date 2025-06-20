Хвича — о поражении от «Ботафого»: «ПСЖ должен думать о тех шансах, которые нам не удалось реализовать»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия подвел итоги матча против «Ботафого» (0:1) во втором туре групповой стадии клубного чемпионата мира.

«Мы были удивлены, мы должны думать о себе и о тех шансах, которые нам не удалось реализовать, мы должны подготовиться к следующей игре.

В Италии много говорят о Лиге 1. Когда я приехал, я увидел, что различия не так уж и велики. В Италии больше тактики, это самая большая разница. «ПСЖ» — команда, в которой я могу играть один в один, я очень рад этому.

Нам нужно быть предельно сконцентрированными на следующем матче», — цитирует Кварацхелию Le Parisien.

Перед заключительным туром групповой стадии «Ботафого» (6 очков) лидирует в группе B. «ПСЖ» идет вторым с тремя очками.

В 3-м туре «Ботафого» сыграет с «Атлетико», а «ПСЖ» — с «Сиэтлом». Оба матча пройдут 23 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.