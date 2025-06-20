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20 июня 2025, 07:00

Вингер «ПСЖ» Дуэ — после матча с «Ботафого»: «Все великие команды должны проходить через такие поражения»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дезире Дуэ.
Фото Reuters

Полузащитник «ПСЖ» Дезире Дуэ подвел итоги матча против «Ботафого» (0:1) во втором туре групповой стадии клубного чемпионата мира.

«Мы разочарованы, мы проиграли, это не то, чего мы хотели. Мы были неэффективны, у нас было много возможностей, много шансов... У них было два или три шанса, и они были очень эффективны у ворот. Мы не были, и это стоило нам победы сегодня вечером.

Мы знали, что они очень агрессивная команда, мы смотрим видео, мы анализируем наших соперников. Мы были интенсивны в единоборствах, поднялись до этого уровня, но именно реализации не хватило нам сегодня.

Этот матч поможет нам прийти в себя. Все великие команды должны проходить через такие поражения. Еще ничего не закончено, нам осталось сыграть последний матч, и мы его выиграем», — цитирует Дуэ Le Parisien.

Перед заключительным туром групповой стадии «Ботафого» (6 очков) лидирует в группе B. «ПСЖ» идет вторым с тремя очками.

В 3-м туре «Ботафого» сыграет с «Атлетико», а «ПСЖ» — с «Сиэтлом». Оба матча пройдут 23 июня и начнутся в 22.00 по московскому времени.

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Дезире Дуэ
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