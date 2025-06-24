«Видад» и «Аль-Айн» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня

«Видад» и «Аль-Айн» сыграют во 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд», начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)

В прямом эфире трансляцию матча «Видад» — «Аль-Айн» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Видад» — «Аль-Айн» можно в нашем матч-центре.

«Видад» и «Аль-Айн» выступают в группе G вместе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». После двух туров группового этапа марроканский клуб набрал 0 очков и занимает третье место, арабский также с 0 очков — идет четвертым.