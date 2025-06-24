Футбол
Клубный ЧМ
24 июня, 22:00

«Видад» — «Аль-Айн»: время начала и где смотреть трансляцию матча клубного ЧМ-2025

«Видад» и «Аль-Айн» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Видад» и «Аль-Айн» сыграют во 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира-2025 в четверг, 26 июня. Игра пройдет в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд», начало — в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.
26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)
Видад
1:2
Аль-Айн

В прямом эфире трансляцию матча «Видад» — «Аль-Айн» покажет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Видад» — «Аль-Айн» можно в нашем матч-центре.

Килиан Мбаппе и&nbsp;Эрлинг Холанн.Гид по клубному чемпионату мира. Формат, призовые, главные звезды

«Видад» и «Аль-Айн» выступают в группе G вместе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». После двух туров группового этапа марроканский клуб набрал 0 очков и занимает третье место, арабский также с 0 очков — идет четвертым.

ФК Аль-Айн
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
КХЛ на Кинопоиске

