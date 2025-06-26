«Видад» и «Аль-Айн» встретятся на клубном чемпионате мира 26 июня

«Видад» и «Аль-Айн» проведут матч в 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира в четверг, 26 июня. Игра пройдет на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне (США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. Группа G.

26 июня, 22:00. Audi Field (Вашингтон)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Видад» — «Аль-Айн» можно в нашем матч-центре.

Транслировать матч «Видад» — «Аль-Айн» в прямом эфире будет платформа «Okko Спорт». Смотреть контент онлайн-кинотеатра Okko можно при наличии подписки.

«Видад» и «Аль-Айн» выступают в группе G вместе с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». После 2 туров группового этапа марокканский и арабский клубы набрали по 0 очков и заняли третью и четвертую строчки соответственно.